Sternenrätsel in Elpersheim

Elpersheim.„Wie unser Lebendiger Adventskalender stattfinden kann, ist durch die Dynamik der Pandemie und die daraus resultierende gesetzlichen Vorgaben schwierig. Mit Kreativität und den Hygieneregeln jedoch nicht unmöglich“, schrieben die Vertreter der „Jugend ist Zukunft Elpersheim“. Man werde die teilnehmenden Familien an den Aushängetafeln veröffentlichen und auch auf der Website jugend-ist-zukunft.webador.de.

Parallel dazu gibt es ein Sternenrätsel durch ganz Elpersheim. Auf 17 Sternen (die im Dorf verteilt sind) befinden sich Buchstaben, die einen Lösungssatz mit vier Worten ergeben. Der erste Buchstabe ist extra markiert. Der Lösungssatz muss auf eine Karte mit Namen und Adresse geschrieben werden und in den Briefkasten am Gemeindehaus in Elpersheim bis spätestens 20. Dezember eingeworfen. Aus den richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen. jn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.11.2020