Steigende Besucherzahl

Weikersheim.Die Hauptversammlung des Fördervereins des Seniorentreffs fand unter Coronaauflagen statt. Ein Rückblick auf 2019 zeigte, dass sich die Besucheranzahl im Treff deutlich erhöhte: Insgesamt 2003 waren es im vergangenen Jahr – 228 mehr als noch 2018. Umsorgt wurden sie von einem Team mit insgesamt 20 Betreuern.

21 aktive und passive Förderer unterstützten den Verein mit ihrem Jahresbeitrag. Die Angebote und Veranstaltungen waren besonders vielfältig und starteten mit der Faschingsfeier, dem Besuch einer Vorstellung des Theaters „Doredräwer“ und einer Vorstellung in der Tauberphilharmonie mit dem Pianisten Igor Levit. Im Spätsommer veranstaltete der Verein eine Busfahrt mit 21 Teilnehmern an den Bucher Stausee und in Stadt Nördlingen. An der Nadelkunstwoche der Stadt öffnete der Förderverein seine Räume für die Patchwork Gruppe Wiesenbach und übernahm die Bewirtung. Die Weihnachtsfeier war für alle ein schöner Jahresabschluss. Auch spontane Feste, organisiert von Teammitarbeiter und Gästen, haben besonderen Zuspruch erfahren. Diese Initiativen zeigen großes Interesse und Bereitschaft, sich mit dem Seniorentreff zu identifizieren. Der Internetauftritt wird ständig aktualisiert, um den Besucher und Interessierten einen aktuellen Einblick in die Aktivitäten des Seniorentreffs zu geben. Zu den Neuanschaffungen und Sonderausgaben gehörten eine Kuchentheke, Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich, eine professionelle Reinigung der Stuhlauflagen und ein Wechsel des Internetanbieters mit neuer Technik.

Durch stabile Einnahmen, Spenden und finanzielle Unterstützung der Fördermitglieder hat der Vereins trotz gestiegener Ausgaben und Investitionen ohne Zugriff auf Rücklagen einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und der neue Vorstand, wie bisher, mit dem Vorsitzenden Peter Münzer, der stellvertretenden Vorsitzenden Inge Nusko, der Kassenwartin Maria Löbert und den Kassenprüfern Peter Mühleck und Gerhard Finger sowie als Schriftführer Gerhard Schwarz wiedergewählt.

Stellvertretender Bürgermeister Norbert Beck würdigte die geleistete Arbeit und ging auf das Ehrenamt ein. Diese Tätigkeit sei und bleibe eine gesellschaftliche Aufgabe, ohne die Vereinsleben nicht möglich sei.

