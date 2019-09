Starttermine in Weikersheim

Weikersheim.Der Schuljahresbeginn an der Gemeinschaftsschule ist am Mittwoch, 11. September, um 8.20 Uhr mit Start des Unterrichts für die Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn; 8.45 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche, 11.55 Uhr Unterrichtsende. Donnerstag, 12. September, 8.20 Uhr Aufnahme der Klassen fünf in der Mensa der Gemeinschaftsschule. Freitag, 13. September, 9 Uhr ökumenischer Schulanfängergottesdienst in der ev. Kirche, anschließend Aufnahmefeier in der Gemeinschaftsschule. Die Kernzeit-/Ganztagesbetreuung findet ab Mittwoch, 11. September, ab 7.30 Uhr statt. Grundschule Elpersheim, Klassen zwei bis vier: Mittwoch, 11. September, 8.20 Uhr Unterrichtsbeginn. Donnerstag, 12. September, 9.45 Uhr Gottesdienst anschließend Feier in der Taubertalhalle.

