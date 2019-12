Stadt verkauft und mietet an

Weikersheim.Ein Wohnungsverkauf und eine Anmietung von drei Wohnungen beschäftigte den Weikersheimer Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstagabend.

Zum einen hat die Stadt nach dem hausinternen Umzug der Laudenbacher Ortschaftsverwaltung die frei gewordenen Räume an eine junge Familie verkauft. Das gab Bürgermeister Klaus Kornberger im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstag bekannt.

Außerdem hat die Stadt Weikersheim für zwei Jahre drei Wohnungen in einem Gebäude in der Bahnhofstraße angemietet. In zwei dieser Wohnungen werden in Kürze zwei aus Syrien geflüchtete Familien einziehen. Er hoffe, dass die Weikersheimer die beiden sehr netten Familien mit ihren Kindern freundlich aufnehmen, so Bürgermeister Kornberger auf Nachfrage unserer Zeitung. ibra

