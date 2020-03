Spitzengastronomie am Weikersheimer Marktplatz

Weikersheim/Ailringen.Der Südwesten schneidet im neuen Hotel- und Restaurantführer Guide Michelin wieder ausgezeichnet ab. Mit 77 Sternerestaurants ist Baden-Württemberg weiterhin mit großem Abstand vor Bayern das Bundesland mit den meisten dekorierten Häusern.

Das Restaurant „Laurentius“ am Weikersheimer Marktplatz darf sich über die zwölfte Auszeichnung in Folge und erneut über einen Stern freuen. Der „Amtskeller“ in Ailringen zählt ebenso zur Spitzengastronomie der Region.

Acht Restaurants im Südwesten bekamen neu einen Stern; acht Häuser verloren ihn. Die Zahl der Restaurants mit einem Stern bleibt also bei 69. Der Guide Michelin Deutschland 2020 führt insgesamt 308 Sterne-Restaurants bundesweit auf, eins weniger als im Vorjahr.

Jürgen Koch zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung hocherfreut, dass die „bodenständige Feinschmeckerei“ im „Laurentius“ zum zwölften Mal die unabhängigen Tester überzeugt hat. Das sei ein Erfolg des gesamten Teams, meint Koch, der die regionale, klassische Küche anbietet. Der Restaurantführer Michelin sagt zum „Laurentius“: „eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“ Weiter heißt es lobend: „Produkte von ausgesuchter Qualität, unverkennbare Finesse auf dem Teller, auf den Punkt gebrachter Geschmack, ein konstant hohes Niveau bei der Zubereitung.“

Die Michelin-Tester erklären zudem: „Hier hat jemand Freude am Kochen – das merkt man der Küche von Jürgen Koch an! Man legt großen Wert auf den Bezug zur Region und zur Saison. Statt Schnörkel bieten die Gerichte Kraft und Geschmack! Herzlich das Serviceteam, gut die Weinberatung. Und das Ambiente? Moderne Eleganz in historischem Natursteintonnengewölbe.“

Patron Jürgen Koch bringt sein Motto wie folgt auf den Punkt: „Einfach gut kochen mit Herz, Hirn und Händen! Wir wollen den Gästen einen schönen, genussvollen Abend bereiten. Unser Credo lautet dabei: www – weltoffen, weitsichtig und wurzelecht.

Weltoffenheit – meint bei uns das Leben von Gastfreundschaft und die Neugier auf die Gewürze, auf die Zubereitung, auf die Menschen. Weitsichtig sind wir in Form einer gewissen Nachhaltigkeit; wir nehmen Rücksicht auf Saison- und Schonzeiten und arbeiten ressourcenschonend. Wurzelecht – meint die Bodenständigkeit. Wir sind ein gutes Restaurant auf dem Lande mit sehr guten Produkten aus der Region. Am Ende muss es den Gästen schmecken!“

Einen „Bib Gourmand“ erhält erneut das Bistro im Hotel „Laurentius“ vom Restaurantführer Michelin. Auch darüber freut sich Patron Jürgen Koch: „Wir werden hier schon seit 30 Jahren ausgezeichnet. Das ist toll und vor allem selten.“

16 Punkte bekam das Restaurant „Laurentius“ übrigens vergangenen Herbst von anderen Fachleuten, dem Gault & Millau, die bekunden: „Hier beginnt die hohe Kochkunst.“

Stern auch in Ailringen

Erneut mit einem Stern ausgezeichnet wurde auch das Gourmet-Restaurant „Amtskeller“ im Amtshaus in Mulfingen-Ailringen. Sternekoch Sebastian Wiese bietet hier „französisch-klassische Küche, elegant und gemütlich“.

Der neue Guide Michelin sagt hierzu: „Toll ist hier schon der Rahmen: ein altes Naturstein-Tonnengewölbe kombiniert mit modern-elegantem Stil. In erster Linie geht es aber um die ausgezeichnete Küche – saisonal, produktorientiert und sehr ausdrucksstark, im Mittelpunkt die ausgesuchten (gerne lokalen) Zutaten. Neben dem regionalen Bezug finden sich aber auch internationale Einflüsse.“

Mit dem „Bib Gourmand Deutschland 2020“ ausgezeichnet wurden vom Michelin zudem in Tauberzell das Restaurant „Zum Falken“, in Mulfingen die „Jagstmühle“, in Rot am See das „Landhaus Hohenlohe“, in Wertheim die „Bestenheider Stuben“ und in Hardheim die „Wohlfahrtsmühle“.

Seinen Michelin-Stern verloren hat in diesem Jahr in Amorbach, im unterfränkischen Landkreis Miltenberg, die „Abt- und Schäferstube“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020