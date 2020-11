Spaziergänger stört den Täter

Weikersheim.Schlimmeres verhindert hat ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend in Weikersheim. Dem Mann fiel beim nächtlichen Gassigehen ein Geräusch an einer Schule in der Laudenbacher Straße auf. Es war bereits kurz vor Mitternacht.

Als der Spaziergänger sich dem Schulgebäude näherte, bemerkte er einen Mann, der sich an einem Fenster zu schaffen machte. Gestört von der Taschenlampe des Zeugen, rannte dieser in Richtung Humboldtstraße.

Bei einer späteren Inaugenscheinnahme des Fensters durch die Polizei stellten die Beamten Beschädigungen fest.

Wer kann Angaben zu dem möglichen Einbruchsversuch oder dem Unbekannten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931/ 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020