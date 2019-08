Spannende Sonderführungen im Schloss

Weikersheim.Gute Unterhaltung inmitten der Urlaubszeit gibt es im Schloss am Wochenende des 10. und 11. Augusts.

Eine Kostümführung und zwei Sonderführungen für Kinder stehen auf dem Programm. Unter dem Thema „Fremde Länder, fremde Sitten – eine Reise im Schloss“, steht eine Führung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren am Samstag, 10. August, um 14.30 Uhr.

Vom Leben in Hohenlohe

Die jungen Besucher erfahren beim Rundgang durch das Schloss nicht nur vom Leben in Hohenlohe, sondern hören auch von kuriosen Sitten und Gebräuchen in den verschiedenen Ecken der Welt. In die Zeit des Barocks am Weikersheimer Grafenhof führt die in diesem Jahr neue Kostümführung „Von Frankreich bis ins Frankenland – Ihro Gnaden treuester Kammerdiener erzählt“, am Sonntag, 11. August, um 14.30 Uhr.

Peter Keßler repräsentiert dabei Monseigneur Joseph de la Grange, einen Adligen aus Anjou, der sein Leben lang im Dienst des Grafen Carl Ludwig stand und Spannendes und Amüsantes aus dem Leben des Hohenloher Herrschers zu erzählen hat.

Umgestaltung des Schlosses

Er berichtet über seinen Militärdienst, über die Pläne zur Umgestaltung des Schlosses oder über das Leben am Weikersheimer Hof. Auch am Montag, 12. August, um 14.30 Uhr, gibt es noch eine Sonderführung für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

„Lug und Trug“

Die Führung „Lug und Trug am Grafenhof – Ungewöhnliche Orte im Schloss entdecken“, stellt Michael Polheimer vor. Er spielt einen Mann, der sich frech als Goldmacher ausgab und versuchte, den Grafen übers Ohr zu hauen.

