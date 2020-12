Spannende Reise an faszinierende Orte

Weikersheim.Dem amerikanischen Aphorist Mason Cooley wird die Bemerkung zugeordnet, dass das Lesen die Menschen mit an einen anderen Ort nimmt, wenn sie bleiben müssen, wo sie sind. Und auch wenn hierzu vielleicht die statistischen Belege fehlen, ist es gut möglich, dass während der aktuellen Viruspandemie wieder mehr Menschen zum Buch greifen und ihre Zeit mit Lektüre verbringen.

Vier Jugendliche, die wohl schon immer gern gelesen haben, sind Emilia, Fabio, Leonie und Lilli. Sie alle besuchen die sechste Klasse am Gymnasium Weikersheim und traten nun im Schulentscheid des aktuellen Vorlesewettbewerbs gegeneinander an. Dieser Wettbewerb, gefördert unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, findet immer für alle Schüler der Klassenstufe sechs statt und wird zunächst auf Klassenebene ausgetragen. Dort werden jeweils zwei Sieger gekürt, die im Schulfinale gegeneinander antreten.

Beim Schulentscheid, der in diesem Jahr ohne Publikum stattfinden musste, wurde zunächst in ausgeloster Reihenfolge ein jeweils selbstgewählter Romanausschnitt vorgelesen. Die Jury, bestehend aus jeweils einer Freundin bzw. einem Freund der Teilnehmenden, den beiden Deutschlehrerinnen Anna Schipper und Sieglinde Brenner, der Fachvorsitzenden des Fachs Deutsch, Christine Müller, sowie Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler, wurde von den Vorlesenden auf eine Reise an verschiedenste Orte mitgenommen. Ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen, besuchten die Zuhörenden nacheinander die Zauberschule Hogwarts, das Schulcafé Pustekuchen, ein Seniorenwohnheim mit einer mysteriösen Patientin sowie die Londoner Royal Drama School. In der zweiten Runde stellten sich die Schüler der Herausforderung, einen ihnen unbekannten Romanausschnitt vorzulesen, und so ging es gemeinsam in die Welt von Cornelia Funkes Tintenherz. Bewertet wurden neben der Auswahl der eigenen Textstelle vor allem die Lesetechnik und die Interpretation.

Obgleich alle Teilnehmenden mit starken Leistungen glänzten und das Feld damit dicht beisammen war, setzte sich Emilia Bauer letztendlich durch. Die Schulsiegerin und auch ihre Mitbewerber wurden mit reichlich Applaus und Buchgutscheinen bedacht. Emilia darf nun das Gymnasium Weikersheim in der nächsten Runde, beim Kreisentscheid, vertreten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020