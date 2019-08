Soziales Engagement mit Freikarten gewürdigt

Weikersheim.Es verspricht ein außergewöhnlicher Klavierabend zu werden – am Donnerstag, 15. August, 19.30 Uhr, ist Igor Levit zu Gast in der TauberPhilharmonie. Der Ausnahme-Pianist konzertiert in Sälen wie der Carnegie Hall, Berliner Philharmonie oder der Elbphilharmonie und gehört trotz seines jungen Alters zu den bedeutendsten Musikern seiner Generation.

An diesem besonderen Konzertabend in Weikersheim werden auch über 150 Menschen im Publikum sitzen, die sich beruflich oder ehrenamtlich im besonderen Maße sozial engagieren. Ob Erzieherinnen aus den Weikersheimer Kindergärten, Sozialarbeiter des diakonischen Werks, Mitarbeiter in Pflege und Betreuungsberufen oder Menschen, die sich für Asylsuchende einsetzen – sie alle wurden im Rahmen des Projekts „Klassik für alle“ in die TauberPhilharmonie eingeladen, um ihren täglichen Einsatz für die Gesellschaft zu würdigen. „Sowohl Igor Levit als auch mir und meinem Team ist es wichtig, klassische Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Durch niederschwellige Angebote möchten wir Menschen erreichen, die vielleicht noch nie ein klassisches Konzert besucht haben oder denen es finanziell nicht möglich ist, eine teure Konzertkarte zu kaufen“, sagt Intendant Johannes Mnich. „Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, sind für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, gerade diese Menschen in unserer Region mit „Klassik für alle“ anzusprechen.“

Igor Levit, der sich vielseitig sozial und politisch engagiert, hat dieses Projekt erst möglich gemacht. Denn für das Konzert in der TauberPhilharmonie verzichtet er auf seine Gage. „Der Zugang zu Kultur soll allen Menschen möglich sein, egal welchen Alters oder Einkommens“, sagt der Pianist.

Mit Kinderkonzerten, Schulbesuchen und weiteren geplanten Aktionen möchte das Team der TauberPhilharmonie auch in Zukunft Angebote schaffen, um Klassik für Alle erlebbar zu machen. Für das Konzert von Igor Levit gibt es noch Tickets unter www.tauberphilharmonie.de sowie an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019