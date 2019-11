Sonntag soll verkaufsoffen sein

Weikersheim.Das Projekt liegt noch in weiter Ferne: am 19. September 2021 will der Handels und Gewerbeverein Weikersheim wie bereits 2016 eine große Industrie- und Gewerbeschau veranstalten. Eine zentrale Ausstellungsfläche ist dabei ebenso vorgesehen wie die Präsentation von Unternehmen in ihren Räumlichkeiten. Die Veranstaltung dürfte wieder jede Menge Besucher nach Weikersheim locken – und denen will der Handels- und Gewerbeverein zusätzlich die Möglichkeit bieten, durch die Geschäfte zu bummeln. Gute Idee, fanden die Mitglieder des Gemeinderats und erteilten dem Antrag auf einen verkaufsoffenen Sonntag, den Vereinsvorsitzende Eva-Maria Harré-Moulineux gestellt hatte, seine Zustimmung. ibra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019