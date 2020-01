Söldner in Amerika

Weikersheim.„Die Hessen kommen!“ – das war ein geflügeltes Wort in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, als Söldner aus Hessen-Kassel die englischen Truppen in Amerika unterstützten, um die abtrünnigen Rebellen wieder an die Seite der englischen Krone zu zwingen. Spätestens seit dem Fernseh-Drei-Teiler aus dem Jahr 1976 ist das Geschehen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Wenig bekannt ist, dass auch andere Territorien wie Brandenburg- Ansbach und -Bayreuth Soldaten-Kontingente an die britische Krone verliehen haben. Dieser „Soldaten-Handel“ war kein einmaliges Ereignis sondern in Europa eher die Regel.

Der Wintervortrag des Vereins Tauberfränkische Volkskultur widmet sich dieses Themas am Montag , 17. Februar. Helmut Fehler, seit Jahren zuständig für historische Themen, wird sowohl auf die große Politik dieser Epoche als auch auf das Schicksal der fränkischen Regimenter und seiner Soldaten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eingehen. Ergänzt werden die bedeutenden Ereignisse der Jahre 1777 bis 1783 durch die militärischen und zivilen Rahmenbedingungen ihrer Zeit bei Freund und Feind.

Der Vortrag beschreibt die Einstellung der freiwilligen und eingezogenen Söldner zu ihrem Einsatz ebenso wie den Mentalitätswechsel nach Kennenlernen von Feind, Land und Leuten. Er führt damit amerikanische National- und fränkische Regionalgeschichte zu einem Szenario zusammen, das viele geschichtlich Interessierte ansprechen. tvk

