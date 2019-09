Weikersheim.Martin Frank, der neue Shootingstar der Kabarettszene, kommt am Dienstag, 10. September, mit seinem Programm „Es kommt wie’s kommt“ in die Tauberphilharmonie.

Martin Frank ist so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig. Er präsentiert echte „martineske“ Comedy und das noch gespickt mit tollen Opernarien. Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete Stimme, eine große Leidenschaft für klassische Musik, mehr braucht der in Niederbayern geborene Komiker nicht, um seine Zuschauer köstlich zu unterhalten. Seine Gags kommen mitten aus dem Leben, sind ein bisschen autobiografisch mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft. Dieser junge Mann ist bereits mehrfach ausgezeichnet und extrem witzig! pm

