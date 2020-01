Sitzung am 8. Februar

Laudenbach.Kurz nach dem Jahreswechsel beginnt für die Narren des AMC-Laudenbach der der Fasching. Das heißt, die Saison hat begonnen und es ist an der Zeit, sich auf die ausgelassenen Tage in Laudenbach vorzubereiten. Das Prinzenpaar Jessica I. und Prinz Tim I. des AMC-Laudenbach laden ein zur Prunksitzung am 8. Februar.

Auch in dieser Saison werden die Narren des AMC die Faschingshochburg des

...