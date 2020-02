Selbsterkenntnis im Spiegel der Tiere

Weikersheim.Die Weikersheimer Landfrauen veranstalten am Mittwoch, 19. März, einen Vortrag zum Thema „Über das Geburtsdatum kann man sehen, was einem in die Wiege gelegt wurde“ mit der Feng Shui Beraterin Sabine Ehrat-Krank. Zum Zeitpunkt der Geburt, werden dem Menschen ein ganzer Stall Tiere zugeordnet, verstehen diese sich oder sind sie in ständigen Streit oder Konkurrenz? Sich selber kennenlernen im Spiegel der Tiere und Elemente ist Teil dieses Abends. Unter anderem werden diesen Tieren und Elementen Mineralien zugeordnet, welche ausgleichend, stärkend und harmonisierend eingesetzt werden. Wer Lust auf tierische und mineralische Aha-Momente hat, ist willkommen. Der Vortrag findet im Uhu-Seniorentreff um 19.30 Uhr statt.

