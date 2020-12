Sechs Beerenbüsche bilden den Grundstock des Gartens

Weikersheim.Was für ein Gewusel: Da rückt eine kleine Truppe aus dem evangelischen Kindergarten an, dick eingepackt und bewaffnet mit bunten Schaufeln, da schleppen Schüler der Kraft-zu-Hohenlohe-Förderschule Gießkannen und Spaten an, da greifen Mitglieder des Weikersheimer Klimastammtischs und der Fridays for Future-Gruppierung gemeinsam mit Stadträtinnen, Angehörigen des Kreistags, dem Bürgermeister und der Jugendhilfe Creglingen beherzt zum Spaten, um die ersten sechs Beerenbüsche im Weikersheimer „ZAMwachsen-Gemeinschaftsgarten“ zu pflanzen.

Ganz viele Spatenstiche

Vier verschiedene Johannisbeersträucher, einen Aronia- und einen Stachelbeerbusch pflanzte die bunte Gesellschaft und gab so nicht mit einem, sondern mit ganz vielen Spatenstichen den offiziellen Startschuss für das Projekt. Gern unterstütze die Stadt das Projekt, das im Rahmen des landesweiten Ideenwettbewerbs „Gemeinscham:schaffen“ mit einer 17 000 Euro-Förderung bedacht wurde, so Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger, der dem Land für diese Förderinitiative dankte. Die Kommune spendiert den von den Machern zu erbringenden zehnprozentigen Eigenanteil. „Das hier hat absolut Zukunft“, lobte er.

„Hier tun wir’s“

Begrüßt hatte die fleißigen Helfer Martina Kuhn, Leiterin der Kraft-zu-Hohenlohe-Förderschule. In der Schule gehe es immer ums Wachsen und Hineinwachsen in die Welt, ums Zusammenwachsen, ums Sammeln neuer Erfahrungen und ums gemeinsame Lernen, unter anderem auch in der Garten-AG. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler wünschten sich eine sichere Umwelt, gesunde Natur und viel mehr Freundschaft und Gemeinsamkeit und fragen, warum wir das nicht einfach umsetzen. „Hier tun wir’s!“ Nur zu gern wären auch die Weikersheimer Senioren, die das Projekt von Anfang an begleitet haben, bei dieser ersten Gartenaktion dabei gewesen, berichtete Angela Müller vom Familienzentrum ZAM. Angesichts der Corona-Risiken mussten sie auf die Begegnung mit den quirligen Kindergarten- und Schulkindern, die gekonnt den mit Pferdemist angereicherten Kompost in den Pflanzlöchern verteilten, verzichten.

Treffen am 29. Januar

Die Großen nutzten das freundschaftliche Beisammensein zum weiteren Ideen-Brainstorming. Ein Vorschlag: der angedachte Hochbeet-Bereich am Hang hinter der Schule wäre auch in zwei Ebenen denkbar, was eventuell teure Baggerarbeiten reduzieren oder gar überflüssig machen könnte. Die Initiatoren wollen interessierte Bürger zu einem Infotreffen in die TauberPhilharmonie einladen. Der Termin am 29. Januar steht schon. Wenn die Corona-Lage dann keine Absage erzwingt, werden alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich in Planung und Umsetzung des Gemeinschaftsgarten-Projekts einzubringen. ibra

