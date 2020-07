Schwerverletzter Motorradfahrer

Weikersheim.In einer scharfen Linkskurve verlor der Fahrer einer Honda am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich beim anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 19-Jährige war zwischen Weikersheim und Bronn unterwegs. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Warnhinweistafel am Straßenrand. Mit einem Rettungshubschrauber musste der junge Mann in eine Klinik geflogen werden. Die Pfitzinger Straße musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020