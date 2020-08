Schwelbrand im Weikersheimer Lagerhaus

Weikersheim.Ein Schwelbrand in einer Getreidereinigungsmaschine im Weikersheimer Lagerhaus (Bild) führte am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Mitarbeiter hatte den Notruf gewählt. Die Abteilungen Weikersheim und Schäftersheim eilten mit rund 45 Kräften herbei und gingen mit Hilfe der Drehleiter und unter schwerem Atemschutz im dritten Obergeschoss gegen den Brand vor. Die Maschine wurde demontiert und anschließend mit Schaum geflutet, um jegliches Feuer im Keim zu ersticken. Kreisbrandmeister Andreas Geyer sprach von schwierigen Einsatzbedingungen und der latenten Gefahr einer Staubexplosion, die aber durch die gute Arbeit der Einsatzkräfte gebannt werden konnte. Stadtkommandant und Einsatzleiter Jürgen Friedel lobte ebenfalls die Kameraden, die trotz der hohen Außentemperaturen in voller Montur einen klasse Job gemacht hätten. Zum Sachschaden – inmitten der Erntezeit – gab es zunächst keine Informationen. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes sicherte das Geschehen ab, musste aber nicht eingreifen. sabix/Bild: Sascha Bickel

