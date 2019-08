Schweißtreibender Aufstieg zur Burg

Weikersheim/Creglingen.Schweißtreibend war der Aufstieg zur Burg Teck. Sie war Ziel des diesjährigen Ausflugs der Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein. Im vollen Bus waren auch ein gutes Dutzend Wanderfreunde vom Albverein Creglingen. Zusammen ging es in Richtung Kirchheim unter Teck.

Dort angekommen, gab es eine historische Führung durch die wunderschöne Fachwerkstadt. Mit dem Bus ging es danach weiter zum Parkplatz „Hörnle“, der auf halber Höhe der Teck liegt. Nun hieß es, Rucksack und Wanderstöcke packen und die Strecke von 1,3 Kilometer und 210 Höhenmeter hinauf zur Burg erklimmen. Nach diesem wirklich schweißtreibenden Aufstieg hatten sich alle im Wanderheim des Schwäbischen Albvereins ein gutes Essen und ausreichend flüssige Nahrung verdient.

Eine mutige Schar

Bei idealem Wetter war noch ausreichend Zeit, die Blicke auf die Alb und die umliegenden Orte wie Owen, Dettingen, Kircheim/Teck oder sogar bis nach Stuttgart schweifen zu lassen, wobei noch der eine oder andere Segelflieger seine Künste am strahlend blauen Himmel vollführte. Während die „Nichtwanderer“ den direkten und sicheren Weg zurück zum Bus wählten, machte sich eine mutige Schar auf zum Abstieg hinunter nach Bissingen. Vorbei am „Gelben Felsen“ und der „Veronikahöhle“ ging es auf schmalen, steinigen aber glücklicherweise beschatteten Pfaden zuerst am Höhenrand entlang. Besonders beeindruckend waren die grandiosen Ausblicke von einem kleinen Felsplateau am Rande des Höhenweges.

Geschafft nach sechs Kilometern Strecke und über 300 Höhenmetern, aber stolz und glücklich auf das Bewältigte waren die Teilnehmer. Beim Abschlussessen wies Ulrike Wezel darauf hin, dass die Ortsgruppe am Sonntag, 13. Oktober, ihr 125-Jähriges in der TauberPhilharmonie feiert. pm

