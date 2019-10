Schwangere haben bereits ab 8.30 Uhr Zutritt

Weikersheim.Die Krabbelgruppe Weikersheim veranstaltet eine Hartwarenbörse am Samstag, 16. November, im Evangelischen Gemeindehaus von 9 bis 11 Uhr. Für Schwangere ist bereits ab 8.30 Uhr geöffnet.

Verkauft werden: Spielwaren aller Art (außer Kuscheltiere), Bücher, CDs, DVDs, Kinderwägen, Kindersitze, Fahrzeuge, Fahrräder, Babyausstattung (Badewanne, Wickelauflage). Die Annahme ist am Freitag, 15. November, von 18 bis 19 Uhr, Rückgabe und Abrechnung am Samstag, 16. November, von 17 bis 17.30 Uhr. Die Nummer erhält man ab sofort bis Freitag, 8. November, bei Tanja Henle unter Telefon 07934/ 9946305 (Nummer 1 bis 100). Auf einem Etikett muss jeweils stehen: die Nummer in Rot, der Preis in Schwarz oder Blau (50-er Schritte). Pro Nummer maximal 50 Teile, nur vollständige Puzzle und Spiele, sicher verpackt, ausschließlich saubere, gut erhaltene Spielwaren. Es werden keine Plüschtiere oder Bettwäsche angenommen. Die Artikel sollten in Kunststoffboxen, Wäschekörbe und Kartons verpackt werden (mit Verkäufernummer beschriften), keine Folientüten.

Der Veranstalter behält sich vor, beschädigte und beschmutzte Artikel auszusortieren. Artikel ohne Etikett können nicht verkauft werden. Für verschwundene oder beschädigte Artikel wird keine Haftung übernommen. Für Fehler bei der Abrechnung wird keine Haftung übernommen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses und die Bearbeitungsgebühr, werden erhoben. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019