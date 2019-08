Schüler wurden zu Biowissenschaftlern

Niederstetten.Eine intensive Begehung des Vorbachs und ein Kennenlernen seiner Bewohner erlebten die Schüler der Klasse R 8a als das Ökomobil des Regierungspräsidiums Station am Bildungszentrums machte.

Der Biologe Werner Paech und seine Assistentin Eloise Roussel waren morgens aus Kirchheim und Teck angereist und schickten nach einer kurzen Einführungsphase die Klasse in Kleingruppen zum Aufsammeln von Kleinstlebewesen in den Bach.

Die Aufgabe in Zweierteams war dabei, in einem bestimmten Areal möglichst viele Tiere in ihren Sieben zu sammeln und in Wasserschalen vorsichtig zum Ökomobil zu bringen und dort mithilfe von Mikroskopen und Bestimmungsbüchern zu identifizieren.

Vorbach hat Güteklasse 2

Die Schüler erfuhren dabei, dass man anhand der Anzahl gefundenen Tiere, die alle bestimmten Indikatorwerten zugeordnet werden, auf die Gewässergute schließen kann. Im Falle des Vorbachs lautete das Fazit, dass man es mit einem Gewässer der Güteklasse 2 zu tun habe, es aber leider auch Anzeichen von gröberer Verschmutzung gebe. Selbstverständlich wurden alle Fundtiere nach drei Laborstunden Unterricht wieder in ihren Lebensraum entlassen. Regelmäßig finden am Bildungszentrum thematische Veranstaltungen rund um den Vorbach statt um die Schüler zu sensibilisieren, verantwortlich mit dem nahen Ökosystem umzugehen, das ihnen so selbstverständlich frische Luft und ein angenehmes Klima liefert.

Biolabor auf Rädern

Das Ökomobil ist ein fahrbares Biologielabor, das über die Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart von jeder Schule angefordert werden kann.

Im laufenden Schuljahr erlebten so circa 3000 Kinder und Jugendliche aller Schulformen und Altersklassen lebendigen praxisnahen Biologieunterricht mit diesem Angebot. Kosten entstehen bei den Schulen dabei keine. bzn

