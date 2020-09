Schäftersheimer Scheumühle wird Jugendhilfe-Einrichtung

Mit der Nachfrage nach Wohnraum, der Schaffung von Photovoltaikanlagen und dem Aus- und Umbau der Schäftersheimer Scheumühle hatten die Räte einiges an Bautechnischem zu besprechen.

Weikersheim/Schäftersheim. Als einen „Glücksfall für Schäftersheim“ bezeichnete Ortsvorsteher Markus Lang in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Umnutzung der ehemaligen Scheumühle. Am Ortsausgang des Weikersheimer Ortsteils soll eine Jugendhilfe-Einrichtung geschaffen werden. Hierzu sollen laut Sylvia Thomas vom Bauamt im vierstöckigen Mühlenteil vier Wohngruppen für Kinder, zwei Appartements und zwei Büroeinheiten entstehen. Darüber hinaus solle das Dachgeschoss ausgebaut und Stellplätze geschaffen werden sowie im Bereich der Hoffläche und Pferdekoppel eine Longierhalle entstehen.

7444 Einwohner in Weikersheim

Die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum sowohl für die Einzelhausbebauung als auch für Mietwohnungen macht es erforderlich, immer wieder planerische Entwicklungen voranzutreiben. Verzeichnete die Stadt 2018 7333 Einwohner, waren es am 30. Juni schon 7444 Menschen, die in Weikersheim leben. Auch der Grundsatz „Innen vor Außen“ macht es erforderlich, bestehende Flächen im Innenbereich zu erschließen und einer geordneten Bebauung zuzuführen. Mit dem Bebauungsplan der knapp 5000 Quadratmeter großen „Lucianwiesen“ soll die Überplanung zweier Grundstücke im Dreieck Laudenbacherstraße/Bahnhofstraße/Schillerstraße erfolgen. Damit soll ein geordnetes Bebauungskonzept erstellt werden, um für diese innenstadtnahe Lage die gewünschte Bebauung zuzulassen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans für das wertvolle Areal ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt. Als Erschließungsstraße ist die Schillerstraße geplant. Der Bebauungsplan wird damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Jürgen Vossler von den Freien Wählern zeigte sich nach der Vorstellung des Bebauungsplans durch Sylvia Thomas vom Stadtbauamt erfreut und könnte sich ein Ärztehaus an diesem Ort gut vorstellen. Wichtig sei für ihn, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen werde. Dem schloss sich stellvertretender Bürgermeister Norbert Beck (CDU) an und wünscht sich „viel Grün“ einzuplanen. Auf die Nachfrage, wie die Nachbarschaft auf das Vorhaben reagiert hätte, teilte Thomas mit, dass es sehr gute und konstruktive Gespräche gegeben habe. Bei zwei Enthaltungen gab es grünes Licht für die Planungen.

Karl-Heinz Moschüring (CDU) bat die Stadtverwaltung, dringend zu überprüfen, auf welchen Dächern von städtischen Gebäuden eine Photovoltaik-Anlage installiert werden könnte. Ziel müsse es sein, auf allen möglichen Dachflächen in absehbarer Zeit PV-Anlagen zu installieren. Damit könne man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der CO2-Ausstoß werde verringert und die städtische Stromrechnung werde reduziert, so dass sich die Installationskosten in relativ kurzer Zeit amortisierten. Bei der Bürgerfragestunde kam der Wunsch auf, dass wegen der unmöglichen Parksituation am Marktplatz, wie in Creglingen und Niederstetten, der ruhende Verkehr überwacht wird. Doris Wittnebel erkundigte sich, ob der Kostenrahmen für die Elpersheimer Halle eingehalten werden kann. Laut Bürgermeister wird sich dieser nach derzeitigem Stand um rund sieben Prozent erhöhen. Zur Frage nach dem Sachstand zum Thema „Hotelbau“ teilte Kornberger mit, dass ab Herbst wieder Schwung in die Angelegenheit kommt. Ein Spatenstich ist zu dieser Zeit vorgesehen.

