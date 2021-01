Schaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro

Schlierstadt.Bei einem Brand in Schlierstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Mittwochabend eine Scheune einschließlich darin abgestellter Fahrzeuge zerstört worden. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde von den Flammen beschädigt. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizeiangaben noch unklar. Menschen sind nicht verletzt worden. Zwei Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie standen unter Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Als gegen 17.30 Uhr die Alarmierung bei der Feuerwehr einging, stand die ans Wohngebäude angebaute Scheune bereits bis zum Dachstuhl in Flammen. Für die rund 90 Einsatzkräfte aus Osterburken, Schlierstadt, Bofsheim, Hemsbach, Buchen und Walldürn ging es deshalb in erster Linie darum, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von einer Drehleiter aus. Die nachträglich alarmierte Walldürner Wehr postierte ihr Drehleiterfahrzeug in der Einfahrt des benachbarten Odenwälder Kunststoffwerks. Zusätzliche Löschtrupps im Hof und an der Ostseite des Anwesens versuchten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und das Wohnhaus mit Wasser zu kühlen. Gegen 19.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand weitgehend unter Kontrolle. Schaden: Mehrere hunderttausend Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.01.2021