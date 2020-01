„Sanfte Methode praktisch ohne Nebenwirkung“

Schäftersheim.Wie sinnvoll sind Pflanzenheilmittel für Mensch und Tier? Darüber wurden die Rinderzüchter des Main-Tauber-Kreises auf ihrer Jahreshauptversammlung informiert von Diplomagraringenieur (FH) Christian Duis informiert.

Älteste stoffliche Medizin

Nicht nur in der Human-, sondern auch in der Tiermedizin werden Heilpflanzen verwendet. Die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, ist die älteste stoffliche Medizin. Duis gelang es anschaulich, die Grundlagen der Phytotherapie zu vermitteln. Sie verwende „ganze Heilpflanzen oder Bestandteile wie Wurzeln, Blüten, Samen oder ätherische Ölauszüge, je nach wertbestimmenden Inhaltsstoffen, mit denen eine Stimulation der Selbstheilungskräfte des Organismus erzielt werden soll“, sagte Duis. Dadurch sei es möglich, auf andere Heilmittel, vor allem chemisch- synthetische Stoffe, zu verzichten, sagte der Berater der Firma Dr. Schaette. Die Vorteile der Phytotherapie seien vielfältig: Diese sanfte Methode habe praktisch keine unerwünschten Nebenwirkungen, keine Rückstandsproblematik und damit auch keine Wartezeit. Sie stärkten immer das Immunsystem, die Abwehrkräfte und die Organe. Oft seien sie chemischen Mitteln sogar überlegen und man könne immer noch neue natürliche Arzneistoffe gewinnen.

Duis führt als wichtige Wirksubstanzen z.B. Bitterstoffe auf, die appetitanregend seien, Salvia (verdauungsfördernd), Flavonoide (gefäß- und nierenwirksam), Gerbstoffe (antientzündlich und zusammenziehend), Saponine und Schleimstoffe (bei Atemwegsproblemen). Verwendet würden Teile von Heilpflanzen in getrockneter Form, die verarbeitet und etwa gezielt verschiedenen Futtermitteln zugefügt würden. Den Heilpflanzen entziehe man ihre definierten Inhaltsstoffe für Arznei- und Pflegemittel entzogen oder verwende Auszüge als ätherische Öle. „Etwa 85 Prozent aller Arzneimittel sind pflanzlichen Ursprungs“, sagte Duis. Das berühmte Aspirin habe man ursprünglich etwa aus den Inhaltsstoffen von Weidenrinde und Mädesüß entwickelt.

Fülle von Wirkstoffen

Beachten müsse man allerdings, dass Heilpflanzen eine Fülle von Wirk- und Begleitstoffe enthielten. Die seien unterschiedlich stark und riefen in Kombination auch verschiedene Effekte hervor. Ein synthetisierter oder isolierter Einzelstoff könne nie die gleiche Wirkung entfalten wie das Zusammenwirken aller Komponenten in der Pflanze. Das Geheimnis der Wirksamkeit sei in der speziellen Kombination der Partner zu suchen. Das Wissen um die zu kombinierenden Mischungspartner und deren Dosierung mache das Know-How aus.

Ein anschauliches Beispiel sei etwa die beruhigende Wirkung von Baldrian. Füge man zu sieben Gramm Baldrianwurzel aber noch drei Gramm Hopfen hinzu, habe man die gleiche Wirkung wie von ausschließlich 20 Gramm Baldrian, benötige aber nur noch etwa ein Drittel des Baldrians.

Bekannt sei auch die Wirkung ätherischer Öle. In der Humanmedizin verwende man sie bei Erkältungen in Form von Hustensäften und zur Inhalation. Eucalyptus, Thymian und Anis wirkten in Kombination entzündungshemmend und schleimlösend. Entscheidend sei die Qualität, die Zusammensetzung und auch der für die Tiere gute Geschmack, um die Futteraufnahme zu verbessern. Duis erwähnte als wirksames Mittel das rund 70 Jahre alte Colosan gegen Blähungen und sonstige Magen-Darm-Störungen, das bei sehr vielen Tierhaltern, besonders Pferdebesitzern, im Einsatz sei. Die bewährten Heilpflanzen seien Anis, Fenchel, Kümmelauerkraut und Zimt.

Keine Resistenzen

Eine besonders wichtige Rolle spiele in der Tiermedizin, ob der Einsatz eines Produktes zu Wartezeiten und Resistenzen führe. Das sei bei Heilpflanzen nicht der Fall, und man müsse die Anwendung noch nicht einmal dokumentieren. Die hochwertigen Rohstoffe hätten ihren Preis, der meist über dem von synthetischen liege. Aber die vielen Vorteile beim Einsatz machten die Anwendung absolut sinnvoll und rentabel.

