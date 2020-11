Sachschaden an Möbeln verursacht

Weikersheim.Zum Lernen waren die Unbekannten wohl nicht da, die in der Nacht auf Donnerstag in ein Weikersheimer Gymnasium einbrachen. Zwischen 18 und 6.20 Uhr waren ein oder mehrere Täter in das Schulgebäude in der Laudenbacher Straße eingedrungen und durchsuchten im Inneren mehrere Räume. Viel Diebesgut fiel ihnen nicht in die Hände, allerdings verursachten sie Sachschaden an mehreren Schränken und Türen, bevor sie die Schule verließen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Laudenbacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich telefonisch unter der Nummer 07934/99470 an den Polizeiposten Weikersheim wenden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.11.2020