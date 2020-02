Rührige Gruppe pflegt Biotop

Weikersheim.Bei schönstem Sonnenschein – kurz vor dem Sturm – machte sich die Biotopgruppe des Club w 71 am vergangenen Samstag wieder an die Arbeit. Die alljährliche Pflege ihres artenreichen Patengrundstücks am Winterberg stand an.

Seit seiner Gründung im Jahr 1971 beschäftigt sich der Verein mit gesellschaftspolitischen Fragen. Zum Thema Umweltschutz gab es unzählige Veranstaltungen und Filme.

...