Rüdiger Ballhorn bittet zum gemeinsamen Singen

Weikersheim.Ein ganz besonderes Abschiedskonzert in der alten Heimat: Der Tenor Rüdiger Ballhorn kommt aus Niederstetten und hat mit dem Ensemble „Singer Pur“ bereits auf allen fünf Kontinenten gesungen.

Mit seinem letzten Konzert als Ensemblemitglied debütiert er am Samstag, 21. September um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie und präsentiert mit seinen Weggefährten eine musikalische Weltreise. Inspiriert von Jules Verne gibt es Musik von Monteverdi, afrikanische Spirituals, Broadway-Hits und den Beatles zu hören.

Bereits im Vorfeld können alle Interessierten mitsingen: von 15 bis 16 Uhr bietet das Ensemble ein „Offenes Singen“ an, bei dem jeder und jede, unabhängig von Vorerfahrung, mitmachen kann. Eine tolle Gelegenheit, selbst in der Tauberphilharmonie zu singen – und natürlich jede Menge Inspiration und Begeisterung mitzunehmen. Um eine kurze Anmeldung an info@tauberphilharmonie.de wird gebeten. Auch Kinder können mitmachen. pm

