Restauration von Berg- und Georgskirche bezuschusst

Weikersheim.Gute Neuigkeiten aus dem Stuttgarter Wirtschaftsministerium: Zwei Restaurierungsmaßnahmen werden aus der aktuellen Tranche der Denkmalförderung des Landes bezuschusst. Gefördert wird die Bergkirche im Weikersheimer Ortsteil Laudenbach mit insgesamt 13 000 Euro sowie die Georgskirche in Elpersheim mit rund 16 000 Euro. Jürgen Vossler, stellvertretender Bürgermeister und FDP-Landtagskandidat, freut sich über den warmen Regen aus Stuttgart. Dass die Stadt Weikersheim von diesem seit vielen Jahren erfolgreich praktiziertem Landesprogramm profitiert, ist ein deutliches Zeichen für den kulturhistorischen Stellenwert, den zahlreiche Bauten in unsere Stadt inne haben, so Vossler. „Das Geld ist zweifellos gut investiert und steigert die Attraktivität der Stadt und ihrer Ortsteile.“ Bilder: Vossler

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020