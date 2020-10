Radler betrunken auf der Straße

Weikersheim.Ein 64-jähriger alkoholisierter Mann legte am Montag gegen 17.30 Uhr sein Fahrrad in der Schulstraße auf die Fahrbahn und zwang so vermutlich einen Autofahrer zum Anhalten. Infolgedessen kam es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten. Desweiteren beschädigte der Randalierer mit einem Tritt einen vorbeifahrenden Pkw einer bislang nicht bekannten Frau. Daraufhin fuhr der Aggressor mit dem Rad davon. Er konnte durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest mit 2,52 Promille den Verdacht bestätigte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss der Radfahrer mit weiteren Anzeigen rechnen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 07931/ 5499-0 zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020