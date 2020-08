Quartett im Doppelformat

Weikersheim.Konzerte sind aktuell nur im Kammerformat möglich. Umso schöner, dass die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) und die TauberPhilharmonie bereits zum zweiten Mal in diesem außergewöhnlichen Sommer einen Konzerttermin einfach verdoppeln, damit möglichst viele in den Genuss eines Kammermusik-Programms kommen: Das Notos Quartett, eines der aktuell herausragenden Kammermusikensembles, konzertiert am Samstag, 29. August, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr gemeinsam mit jungen Nachwuchstalenten in der TauberPhilharmonie. Auf dem Konzertprogramm stehen Meisterwerke der Kammermusik-Literatur von Johannes Brahms, Robert, César Franck und Robert Schumann.

Das Notos Quartett wurde seit seiner Gründung 2007 mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet sowie 2017 mit dem „Echo Klassik“ als Nachwuchskünstler des Jahres. Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit setzt sich das Quartett für die Förderung junger Musiker ein. Auf Einladung der JMD geben die vier Ensemblemitglieder einen einwöchigen Meisterkurs in der Musikakademie Schloss Weikersheim. Dank der großzügigen Räumlichkeiten ist es möglich, dass dieser – unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften – stattfinden kann, wenn auch mit etwas kleinerer Teilnehmerzahl. In der „Notos Chamber Music Academy“ unterrichten die Mitglieder des Quartetts hervorragende junge Talente zwischen 16 und 24 Jahren. Dabei begegnen die erfahrenen Musiker dem künstlerischen Nachwuchs auf Augenhöhe.

Dies ist mehr als eine sympathische Haltung, es ist auch „typisch Jeunesses“, denn die JMD stellt in all ihren Projekten Gemeinschaft und Begegnung in den Mittelpunkt. So ist es ebenso außergewöhnlich wie konsequent, dass Stars und Nachwuchs auch gemeinsam auftreten: als „Notos Quartett & friends“.

Das Konzert ist eine Kooperationsveranstaltung von Jeunesses Musicales Deutschland und TauberPhilharmonie – zwei Partner, die auf höchste Qualität setzen, auf Vielfalt und eine Kunst, die mit Leidenschaft dargeboten und gehört wird, nahbar und begeisternd.

