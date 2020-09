Protest mit Traktoren-Korso

Elpersheim.In Elpersheim soll die Tauberbrücke abgerissen werden. Bei vielen Bürgern wirft das Vorhaben die Frage auf, wie Personen und Fahrzeuge jeweils auf die andere Tauberseite kommen sollen.

Nun machten sich die Landwirte Gedanken und haben große Sorgen, wie das vor allem mit ihren großen Fahrzeugen und Maschinen geschehen soll. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, organisierten die Elpersheimer Landwirte am Dienstagabend, 15. September, einen Traktorenkorso, der sich durch die Elpersheimer Straßen bewegte. Mit großen Transparenten setzten sie sich für eine Notbrücke ein, die von den Fahrzeugen genutzt werden kann. Damit würde auf jeden Fall auch die potentielle Unfallgefahr vor allem für Radfahrer vermindert. Außerdem würde das Verkehrsaufkommen in Markelsheim und Weikersheim entlastet werden und die Rettungsdienste wären bei einem Notfall schneller zur Stelle. Auch der unnötig hohe CO2 - Ausstoß sollte zu denken geben. Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der CDU, Wolfgang Reinhard, hat in einer Rede, die auch auf Facebook veröffentlicht ist, folgendes gesagt: „Unsere Demokratie ist ein wertvolles Gut und es bedeutet Teilhabemöglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.“

Und er „danke auch allen, die sich engagieren und die Teilhabe wahrnehmen, denn davon lebe ein Staat und auch unser Gemeinwesen.“ Nichts anderes tun die Landwirte und sie hoffen, dass sie Gehör finden und dass eine für alle zufriedenstellende Lösung der Notbrücke gefunden wird. pm

