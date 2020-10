Programm für Familien und Jugend

Elpersheim.Die Initiative „Jugend ist Zukunft“ ist in Elpersheim aktiv und hat eine zweite Dorfrallye veranstaltet. Um einen Gegenpol zu all den technischen Möglichkeiten zu setzen, war laut Pressemitteilung von Julian Neubert eine analoge Dorfrallye mit Kreidepfeilen und Fragen durchgeführt worden. Nach Auswertung der Fragebögen konnten die drei besten Gruppen Preise entgegennehmen und sich über einen gelungenen Nachmittag mit Hygieneregeln freuen. Den ersten Platz belegte Familie Metzger, den zweiten Rang die vier Müllers und den dritten Platz der Bayer-Clan.

Als nächstes plant die Initiative einen „Lebendigen Adventskalender“ in Elpersheim. In der Pressemitteilung heißt es: „In diesem Jahr wollen wir einen etwas anderen Adventskalender als sonst machen. Abendspaziergang mit Ziel – zum Beispiel mit Laterne.“ Eine kurze Geschichte oder ein kleines Musikstückvorspiel (kein Singen) soll es geben. Mithelfer werden gesucht. Eintragen kann man sich in der Liste am Gemeindehaus. Wer Fragen hat wendet sich per E-Mail an jugend.ist.zukunft@gmail.com. jn

