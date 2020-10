Prof. Klärle ist unter den Nominierten

Schäftersheim.Die Auszeichnung „Wir machen Mobilitätswende!“ des Ministeriums für Verkehr würdigt Menschen in Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die Ideen für eine nachhaltige Mobilität professionell umsetzen. Aus 67 Bewerbungen wurden nun die 20 stärksten Projekte ausgewählt, diese Vorreiterinnen und Mitgestalter sind für die Auszeichnung am 2. Dezember nominiert.

„Viele Menschen in Baden-Württemberg treiben die Mobilitätswende voran. Sie präsentieren Lösungen und setzen Trends. Solche Ideen erleichtern den Alltag und sind für die Gesellschaft ein Gewinn an Lebensqualität. Die Ideengeber und ihre Projekte machen wir durch die Auszeichnung bekannt und zeigen so, wo und wie die Mobilitätswende bereits gelingt“, erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann.

Die Nominierungen lassen sich drei Kategorien zuordnen, die im Themenfeld „Verkehrslösungen“ des Strategiedialogs Automobilwirtschaft (SDA) vertieft wurden.

Sieben Gewinner

Aus den 20 Nominierungen gehen sieben Gewinnerinnen und Gewinner hervor, die am 2. Dezember dieses Jahres im Rahmen einer Auszeichnungsfeier in Ludwigsburg bekanntgegeben werden. Diese Veranstaltung wird live im Internet gestreamt.

Bewertet wurden unter anderem der Innovationsgehalt, die Vorbildfunktion, die Skalierbarkeit und weitere Umwelt- beziehungsweise Synergieeffekte der Projekte. In der Fachjury sind Mitglieder aus dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, der IG Metall Baden-Württemberg, dem Städtetag Baden-Württemberg, dem ITS World Congress Hamburg, der NVBW, der Robert Bosch GmbH und dem KIT vertreten.

Unter den Nominierten ist auch Professor Dr. Martina Klärle aus Schäftersheim mit der „Smarten Karre“, die zeigt, dass man im vom ÖPNV abgehängten ländlichen Raum auch ohne durchschnittlich drei eigene Fahrzeuge pro Haushalt auskommen kann und es möglich ist, nachhaltig mobil zu sein. Das Sharing-Angebot setzt vollständig auf Elektrofahrzeuge, die mit eigenem Ökostrom versorgt werden und die aktuell ausschließlich den 120 Familien in Schäftersheim zur Verfügung stehen.

Besonders an dem Angebot ist, dass das Mietangebot schon ab 18 Jahren mit dem Führerscheinerwerb genutzt werden kann – und das eigene Auto vielleicht gar nicht erst gekauft werden muss. Das Angebot wurde im Oktober 2019 mit fünf E-Fahrzeugen gestartet und hat seither über 70 aktive Nutzer gewinnen können, die bis Juni 2020 über 650 Buchungen getätigt haben. vm

