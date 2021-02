Main-Tauber-Kreis.FDP-Landtagskandidat Jürgen Vossler ist am Samstag, 13. Februar, ab 10 Uhr im digitalen Gespräch mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft Carina Konrad MdB, Landwirt Norbert Beck aus Weikersheim, sowie dem Vorsitzenden des Bauernverbandes Reinhard Friedrich. Die Online-Veranstaltung wird live über Youtube übertragen. Bei dieser Veranstaltung will man die Probleme in der Landwirtschaft diskutieren und politische Wege für eine Besserung aufzeigen. Gäste haben die Möglichkeit, bei dieser Diskussionsrunde live dabei zu sein und ihre Fragen über die Chatfunktion zu stellen. Der Einwahllink für diese Veranstaltung lautet http://youtu.be/LVde2ESJKZg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.02.2021