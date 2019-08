„Plötzlich kracht’s“ im normalen Leben

Das Quartier Latin, das Studentenviertel in Paris, ist überall. Und überall ist Weikersheim. Patrick Bialdyga inszeniert Puccinis „La Bohème“ bereits zum zweiten Mal im Schlosshof.

Weikersheim. „La Bohème“ zählt zu den ganz großen Opern. Sie hatte 1896 zwar einen schlechten Start, entwickelt sich dann aber rasch zum Best- und vor allem zum Dauerseller. Das hat mehrere Gründe: Die Oper ist kein Nummern-Stück, sondern äußerst kompakt aufs und ins Libretto komponiert – Giacomo Puccini arbeitete selbst an der Textfassung mit. Der Handlungsort Paris dient letztlich nur als Gefühls-Schablone – das Werk kann prinzipiell überall spielen. Und: Es geht um Emotionen und was sie mit Menschen machen (oder was Menschen aus ihnen machen). Kurz: eine post-romantische, respektive immer moderne Oper, die es einem Regisseur ermöglicht, jederzeit neue Perspektiven auf das Leben aufzureißen. Und genau das wird Patrick Bialdyga in Weikersheim auch tun.

2001 hat er „La Bohème“ schon einmal am gleichen Ort inszeniert. Damals unter der feinfühligen musikalischen Leitung des Stardirigenten Yakov Kreizberg (er ist zwischenzeitlich verstorben) und dessen Frau Amy Andersson. In dieser Zeit war „Big Brother“ ein breites Boulevard-Thema – Bialdyga erfand Puccinis Künstlertruppe als Containerdrama neu.

Jetzt: „Sie sind Hipster, Mitte zwanzig und das Leben gehört ihnen. Der eine schreibt, der andere legt Platten auf, und auch ein Maler gehört zu ihrer Künstlerclique. Täglicher Treffpunkt ist der angesagte Club Momus. Großes Thema, natürlich, die Liebe“, so wirbt die Jeunesses Musicales für die Aufführungen ab dem 25. Juli. Dramaqueens und Traumpaare wird es geben. Und natürlich die zerbrechliche Mimì, die auch in Weikersheim am Ende zerbrechen, zum Schatten wird.

„Es geht um Liebe“, erzählt Patrick Bialdyga und um die Entwicklung, wie aus „Friede, Freude, Eierkuchen“ der ersten Verliebtheitsphase das „Normale, gar nicht so Perfekte“ wird. In einer Groß- oder Kleinstadt kann man einsam sein, von extremer Freiheit träumen, sich binden oder sich lösen: An den ganz unterschiedlichen Paarbeziehungen und Beziehungsmodellen der Oper wird der Regisseur das zeigen. Die Berufe der Protagonisten sind für ihn „Setting“, was ihn interessiert und was er darstellen will, sind die Dynamiken, die Gefühlszustände erzeugen können.

Bei aller zu erwartender „Mondernisierung“ in Bühnenbild und Darstellung – „ich inszeniere nicht gegen den Strich, sondern habe – zusammen mit den Solisten – eine Geschichte entwickelt“, hält Bialdyga fest. Die Zusammenarbeit mit Dirigent Fausto Nardi (ein Schüler von Claudio Abbado) sei extrem fruchtbar gewesen, das „wahnsinnig soziale und homogene“ Ensemble pushe sich in den Proben zu Höchstleistungen. „Alle verausgaben sich zu hundert Prozent“, so Bialdyga. Die „unbändige Lust, auf der Bühne zu stehen“, werde sich auch den Zuhörern vermitteln, ist der Regisseur sich sicher.

(Schriftstellerischer) Erfolg und wie man damit umgehen kann: damit wird die Oper beginnen. Dann kommt das „normale Leben“ hinzu. Fiktion und Realität – „und plötzlich kracht es“, sagt Bialdyga. Spannend, mitreißend, auch traurig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019