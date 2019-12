Plötzlich ist Haustyrann verschwunden

Igersheim.„Die Leiche unterm Laminat“ heißt das neue Theaterstück der Kolping-Theatergruppe „Bühnenreif“, für das sich am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Michael erstmals der Vorhang öffnet. Die Mitglieder der Gruppe, die schon seit Wochen eifrig proben, müssen in der Vorweihnachtszeit weiter fleißig üben.

Die Komödie von Andreas Heck entführt in die Welt eines jungen Pärchens, Heiko und Daniela, das sich ein altes Haus gekauft hat und dies nun selbst renovieren möchte. Hilfe bekommen sie von dem osteuropäischen Universalhandwerker Ladislaus Kowalski. Wenn alles fertig ist, darf auch Heikos Tante Traudel ins Haus mit einziehen, um einen geruhsamen Lebensabend verbringen zu können.

Doch noch während der Renovierungsarbeiten entpuppt sich die Tante als wahrer Haustyrann. Plötzlich ist die Tante verschwunden und ihrer Nichte Ludmilla vermutet nichts Gutes. Was für Rollen spielen dabei die auf großem Fuß lebende, aber blanke Nichte dritten Grades, Ludmilla und ihr trotteliger Ehemann Bertram, beide Inhaber der „Vermögensverwaltung Neureich“, der „Do it Yourself Handwerksprofi“ Ladislaus Kowalski, Tina die Beamtin der Bauaufsichtsbehörde und Taxifahrerin Linda, in diesen undurchsichtigen und mysteriösen Geschehnissen? Die Auflösung dieser und anderer Fragen erfolgt im turbulenten Lustspiel, das wieder die Lachmuskeln der Besucher strapazieren wird, bei den Vorstellungen im Pfarrsaal St. Michael.

Seit Wochen lernen Monika Mittnacht, Bernhard Stempfhuber, Ann-Kathrin Albrecht, Vanessa Dastig, Melanie Olkus, Viktoria Mayr, Marius Luger und Michael Quirbach ihre Sprechrollen. Die Regie liegt in den Händen von Franziska Baumann, den Souffleusen-Part übernimmt wieder Christa Braun, und für die Maske zeichnet Jutta Landwehr verantwortlich. Andreas Mittnacht sorgt hinter der Bühne dafür, dass die Theaterbesucher licht- und tontechnisch mit bester Qualität versorgt werden.

Nach der Premiere am Samstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr, folgt tags darauf am Sonntag, 29. Dezember, die zweite Aufführung um 17 Uhr im alten Jahr.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 3. Januar, Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, jeweils um 19 Uhr. Saalöffnung immer 45 Minuten vor Beginn, Karten sind im Vorverkauf, ab Montag, 9. Dezember, zwischen 8 und 21 Uhr an der Tankstelle am Kaufland erhältlich. Der Vorverkauf endet am Sonntag, 5. Januar, um 14 Uhr. habe

