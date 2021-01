Planungen laufen weiter

Weikersheim.Nach der erneuten Verlängerung des Lockdowns gibt es weitere Veranstaltungsabsagen in der Tauberphilharmonie. Davon betroffen ist das geplante Klavierkonzert am 6. Februar mit Marc-André Hamelin, das Konzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am 13., das Faschingskonzert mit den Bamberger Symphonikern am 16. und der Kabarettabend mit Jochen Malmsheimer am 19.

