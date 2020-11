Philharmonie sagt Veranstaltungen im Dezember ab

Weikersheim.Nach dem Bund-Ländertreffen am Mittwoch ist auch für das Team der Tauberphilharmonie Gewissheit, was schon die letzten Tage befürchtet wurde: Aufgrund der weitergehenden Corona-Verordnungen von Bund und dem Land Baden-Württemberg müssen alle geplanten Konzerte und Veranstaltungen im Dezember ausfallen.

Davon betroffen ist unter anderem der bereits verschobene und ausgebuchte Kabarettabend am 2.12.2020 mit Heinrich del Core, der leider abgesagt werden muss. Auch das Konzert mit dem SWR Vokalensemble am 5.12.2020 sowie der Klavierabend mit Martin Stadtfeld am 12.12.2020 und das doppelte Weihnachtskonzert von Viva Voce am 17.12.2020 fallen den behördlichen Vorgaben zum Opfer.

Das Kindermusical Heidi findet hoffentlich an einem Ersatztermin im Frühjahr 2021 statt. Auch für das Konzert mit Martin Stadtfeld sucht die Stadt Weikersheim nach einem Nachholtermin in 2021.

