Weikersheim.Unter dem Motto „Night of Light“ haben am Montagabend Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft bundesweit Spielstätten rot angestrahlt. Mit der symbolischen „Alarmstufe Rot“ wollten sie auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage infolge der Corona-Krise hinweisen. An der Aktion „Night of Light“ hat sich auch die Weikersheimer Tauberphilharmonie beteiligt. tom/Bild: Thomas Weller

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.06.2020