Parkrempler gesucht

Weikersheim.Einen Schaden von rund 1000 Euro entdeckte eine 20-Jährige am Samstagmorgen an ihrem Fahrzeug. Die junge Frau hatte den VW in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz an der Hauptstraße in Weikersheim abgestellt. In der Zeit zwischen 22.45 Uhr und 7.15 Uhr war ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken mit seinem Wagen an dem Polo hängen geblieben und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, sollen mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 Kontakt aufnehmen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019