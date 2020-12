Parkhaus soll an Friedrichstraße kommen

Weikersheim. Das Thema „Parken in der Innenstadt“ beschäftigt den Weikersheimer Gemeinderat schon lange. Es geht darum, eine Verbesserung der Situation in der Altstadt und für die Bewohner der Altstadt zu erreichen.

Jetzt hat der Gemeinderat (bei fünf Gegenstimmen von SPD/UB) den Weg hin zu einem Planungswettbewerb beschritten. Konkret im Blick ist der Standort zwischen Schulstraße und Friedrichstraße, an dem sich bereits Parkplätze befinden. Jetzt soll dort – nach dem Abriss des ehemaligen Schuhhauses – eine „Parkharfe“ entstehen. Was das konkret sein soll, wurde weder im Vortrag der Stadtverwaltung deutlich, noch in dem des begleitenden Experten für einen geplanten Architekturwettbewerb. Es handelt sich wohl um ein Parkhaus, das für einen Bedarf von 42 bis 78 Nutzer gebaut werden soll. Vorgeschaltet werden soll ein Architektenwettbewerb. Die Fraktion von SPD/UB hält das Projekt für eine "Fehlentscheidung" - sie stimmte gegen den Wettbewerb und damit das Projekt. Die übrigen Ratsmitglieder votierten dafür.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020