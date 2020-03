Online in Kontakt treten, Ideen teilen

Weikersheim.Coronakrise, Veranstaltungsabsagen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens: dagegen will die Weikersheimer Tauberphilharmonie als Kulturinstitution ein Zeichen und bietet online einen Austausch an. Mit dem neuen Format „KulturPeriskop“ will man über die Plattform „Facebook“ Kultur kuratieren und praktische Tipps für die kommenden Zeiten präsentieren. Wie Intendant Johannes Mnich dort in einem aktuellen Video sagte, sei man auf das Entwicklung und Ergebnis gespannt – jeder könne sich mit eigenen Ideen beteiligen. „ Lassen Sie uns in dieser außergewöhnlichen Zeit gemeinsam Menschen verbinden“, so Mnich.

Info: https://www.facebook.com/TauberPhilharmonie/videos/159267065172404/

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020