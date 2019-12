Öffentliche Rüge für nichtöffentliche Beratung

Weikersheim.Gemeinderäte dürfen das: Rügen erteilen. Jetzt machte Anja Lotz von diesem Recht Gebrauch. Ihre an die Verwaltung und den gesamten Gemeinderat gerichtete persönliche Rüge – es handelt sich nicht um eine von der SPD/UB-Fraktion erteilte Rüge – kritisiert nicht öffentlich abgehaltene Verhandlungen des Nachtragshaushaltes 2019 und des Haushaltsplans 2020. Dabei bezieht sie sich auf Paragraf 35 (1) der Gemeindeordnung, die grundsätzlich – außer, wenn Interessen Einzelner tangiert werden – öffentliche Beratungen vorsieht.

Gerade angesichts der Umstellung auf das neue Rechnungswesen Doppik sei es wichtig, so Lotz, der Bürgerschaft Gelegenheit zu geben, die finanziellen Herausforderungen des neuen Systems besser zu verstehen. Niederstetten etwa habe die Haushaltsberatungen in zwei öffentlichen Sitzungen abgehalten und so vorgemacht, wie die Bürgerschaft mitgenommen werden könne.

In Weikersheim dagegen, so Anja Lotz kämpferisch, erhalte die Bevölkerung nur „gefilterte Aussagen und Fakten, ohne die Möglichkeit, die Entscheidungsfindungen nachvollziehen zu können.“ Damit erwecke die Kommune den Eindruck, etwas verbergen zu haben. Die „mit Nachdruck“ erteilte Rüge wurde zu Protokoll genommen.

CDU-Gemeinderat Peter Rösch wandte ein, dass die nichtöffentliche Sitzung des Nachtragshaushalts aufgrund der Umstellung auf das Doppik-Verfahren erforderlich gewesen sei und keine neuen Investitionen beinhalte.

Lotz konterte, dass es ihr bei der Rüge um „jegliche Haushaltsberatungen“ gehe, zumal sie seit ihrer Wahl ins Gremium noch keine Vorberatung erlebt habe, die öffentlich abgehalten worden sei. ibra

