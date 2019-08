Nur noch wenige Plätze sind frei

Weikersheim.Nachdem am letzten Montag die ersten Anmeldungen für die Weikersheimer Ferienfahrten möglich waren, gibt es bei einigen Programmpunkten nur noch wenige Plätze.

Für den Eröffnungstag am Donnerstag, 1. August, geht es mit Bürgermeister Klaus Kornberger in das Freilandmuseum Gottersdorf. Es sind noch Plätze frei. Im Museum spüren die Besucher dem Leben der Kinder vor der Technisierung der Landwirtschaft auf dem Land nach. Dabei erleben die Kinder, welche vielseitigen Aufgaben die Kinder damals im Haushalt und auf dem Feld hatten und dass man richtig kräftig anpacken musste. Es werden aber auch alte Kinderspiele von vor 100 Jahren gezeigt und ausprobiert und auf Schiefertafeln mit Griffel schreiben geübt. In einem historischen Gasthaus wird dann ein Mittagessen gemeinsam angeboten. Nach dem Mittag geht es zum Spielen auf den Spielplatz. Anmeldungen sind im Bürgerbüro im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten möglich.

