Nichts geht mehr – und das hat Folgen

Weikersheim.Die Einschränkungen durch Hygienemaßnahmen treffen alle – fast geht die Situation der Vereine aber in den vielen Nachrichten über Folgen in Medizinsektor und Wirtschaft unter. Ganz unten an der gesellschaftlichen Basis jedoch treffen sich Menschen, um ihren Hobbys und Neigungen nachzugehen. Und über Zusammenschlüsse als Vereine geben sie der Gesellschaft Impulse, sorgen für Wir-Gefühl, lokale

...