Neues von der Kranken- und Pflegeversicherung

Laudenbach.Zum Thema „Änderungen in der Kranken- und Pflegeversicherung“ referierte Wolfgang Herz von der AOK Bad Mergentheim beim VdK-Ortsverband Laudenbach.

Nach der Einführung durch den VdK-Vorsitzenden August Wifling gab es viele Informationen darüber, was sich in den Bereichen Krankenversicherung und Pflege geändert hat. Zu jeder Änderung brachte Herz Beispiele, so dass auch ein Laie die Anwendungen verstehen konnte. Er sprach von der Beitragssatzänderung und davon, dass Hebammen ab Januar 2020 ein Duales Studium absolvieren müssen.

Keine „gelben Scheine“ mehr

2021 gibt es Änderungen für gesetzlich versicherte Beschäftige. Da werden die „gelben Scheine“, also die Krankmeldungen, abgeschafft. Künftig werden diese digitalisiert.

Weiteres Thema waren Krankenfahrten und die Erläuterung, wann diese bezahlt werden und wann nicht. So würden beispielsweise Fahrten zu ambulanten Behandlungen genehmigt für: Schwerbehinderte mit Ausweis, Dialysefahrten, Chemotherapie-Fahrten, Außergewöhnlich Gehbehinderte, Blinde oder Hilflose wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt.

Mehr Demenz

Demenzerkrankungen würden im hohen Alter immer mehr zunehmen, sagte Herz.

Die Begutachtung erfolgte anhand von sechs Modulen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeit, Verhaltensweise, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsspezifischen Anforderungen und Gestaltung des Alltages.

Weitere Themen des Vortrags waren vollstationäre Pflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege sowie Entlastungsleistung.

Wer bei dem Thema Unterstützung braucht, wendet sich an den VdK, etwa für das Ausfüllen von Anträgen für Schwerbehinderten-Ausweise, Renten, Grundsicherung und vieles mehr. vdk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019