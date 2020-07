„Neue Realität bestmöglich gestalten“

Die Corona-Krise verhagelte vielen Branchen, auch dem Fitness- und Gesundheitssport, das Geschäft. Jetzt kämpft man sich laut Arbeitgeberverband langsam zurück.

Weikersheim/Hamburg. Es war ein schlicht perfekter Start ins neue Jahr – auch im Physio & Sports Centrum am Weikersheimer Uferweg: Voll im Flow waren nicht nur Christina und Jens Kirchner mit ihrem Team, ähnlich ging es auch vielen anderen Studios in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Und ebenso das Publikum startete nach den winterlichen Feiertags- und Faulenztagen mit jeder Menge Schwung ins Jahr. Doch dann kam die Corona-Krise und der wochenlange Stillstand.

Türen zu, leere Trainingsräume und ungenutzte Geräte. Beim DSSV liefen die Drähte heiß. Der DSSV ist der Arbeitgeberverband der deutschen Sportstudios, Fitness-, Wellness- und Racketanlage mit Sitz in Hamburg. Er ist nach eigenen Angaben Europas größter Arbeitgeberverband für die Fitness-Wirtschaft. Tipps zu Kostenminimierung und Hilfsangeboten waren ebenso gefragt wie Erläuterungen zu den teilweise unklar formulierten Auflagen und dem Wust von Verordnungen, berichtet der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Referent Alexander Wulf.

DSSV-Präsidentin Birgit Schwarze führte in den vergangen Monaten viele Gespräche unter anderem mit baden-württembergischen und bayerischen Studiobetreibern: Etliche verzweifelten daran, ihrer zum Beispiel an Rückenschmerzen leidenden Klientel kein Angebot machen zu können.

Vielfach nagen Existenznöte am Nervenkostüm: Die Geräte sind teuer, manches Familienunternehmen hat sich bereits bei der Betriebsgründung in der expandierenden Branche in Schulden gestürzt und steht jetzt vor der Frage, wie und wie lange man noch versuchen soll, durchzuhalten – zumal der Sommer für die Branche ohnehin die magerste Zeit ist.

Christina und Jens Kirchner mit ihrem Team in Weikersheim hatten Glück: Im Gegensatz zu den meisten der baden-württembergischen Sport- und Fitnesszentren fahren sie mit der Physiotherapiepraxis am Stadtpark und dem Physio & Sports Centrum zweigleisig. Medizinisch erforderliche Behandlungen liefen weiter – immerhin eine Basis.

Motto: „Platz schaffen“

Dennoch: Die coronabedingt verordnete Schließung der 500 Quadratmeter großen Sporteinrichtung raubte auch dem eigentlich immer optimistischen Paar, das mit Begeisterung Menschen in gesunde Bewegung bringt, einen Moment lang die Puste. Dass ausgerechnet Gesundheitssport, der nicht nur die Muskeln, sondern auch das Immunsystem stärkt, auf Eis gelegt wurde, fanden sie irritierend. Und machten aus der Not eine Tugend, indem sie das Trainingszentrum virusgerecht umgestalteten.

Raus mit dem Bürobereich: Platz gewinnen! Raus – wenn auch mit Abschiedsschmerz – musste auch die begrünte Muschelkalkmauer, die sich zuvor elegant als Raumteiler zwischen Trainings- und Relaxbereich schängelte. Rein dafür: passende Trennwände. Das Team packte kräftig mit an bei Ab-, Um- und Neuaufbau. Die Trainer und Therapeuten mutierten plötzlich zu Umräum- und Baufachleuten, die Geräte schleppten, Wände einrissen und Raumkonzepte entwickelten.

Für die neuen Aufgaben hielten sie sich durch regelmäßiges Training fit, das Corona-Depressionen ein Schnippchen schlug, Laune und Teamgeist hoch und den Kreislauf in Schwung hielt. Den durch Medienberichte und Infektionen im Bekanntenkreis Einzelner aufkeimenden Sorgen begegneten Kirchners mit aufs Team ausstrahlendem Optimismus und dem Verweis auf die immunstärkende Wirkung des Trainings.

Statt Vollbremsung hieß die Devise: Durchstarten! Gemeinsam mit dem Team und einem regionalen Unternehmen entwarfen sie zum lichtdurchfluteten Ambiente passende Plexiglaswände, die Training ohne Alltagsmasken ermöglichen; hinterleuchtete Waldszenen-Paravents sorgen für Schutz und vermitteln bei weit geöffneten Türen und Fenstern fast echte Naturstimmung. Klare Wegmarkierungen, feuchte Desinfektionstücher und Desinfektionsmittelspender geben zusätzlich Sicherheit.

Mitglieder bei der Stange

Wöchentliche E-Mails und Onlineangebote fürs Privattraining und zur Wissensvermittlung hielten die Mitglieder während des Lockdowns bei der Stange. Und als die Türen wieder aufgingen, konnten es einige nicht erwarten, mit dem Training wieder anzufangen, während andere sich vorsichtig herantasteten. Die verpflichtende Dokumentation funktioniert hier ohne Zettelwirtschaft: Digitale Transponderarmbänder und der elektronische Check-in und Check-out zeichnen automatisch nicht nur die jeweiligen Nutzungszeiten auf, sondern warnen vollautomatisch auch vor der Überfüllung des Studios.

Die neue Realität hat auch den Gymnastiksaal verändert: Dank Ausquartierung der Kurse in die Tennishalle fanden hier mit ausreichendem Abstand Trainingsgeräte Platz, die sonst gänzlich hätten weichen müssen. „Wir stellen uns der neuen Realität und nehmen deshalb auch an einer neuen bundesweiten Studie zur Immunstärkung teil“, merkt Christina Kirchner abschließend noch an und geht zuversichtlich in die Zukunft. Wie viele Fitnessstudios durch die Corona-Krise dauerhaften Schaden erlitten haben und ganz vom Markt verschwinden werden, kann derzeit niemand sagen, auch nicht der Arbeitgeberverband DSSV. . .

