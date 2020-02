Närrisches Fest in der Zehntscheune

Laudenbach.Der Faschingsabend in der Zehntscheune bildet traditionell den Abschluss der Hallenveranstaltungen der Faschingssaison. Die Veranstaltung startet am Freitag, 21. Februar, um 19.59 Uhr.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Programm aus Sketchen, Tänzen und humorvollen Showeinlagen. Für die musikalische Unterhaltung wird das bekannte Duo ‚Dolce Vita’ sorgen, so dass auch alle Tanzfreudigen auf ihre Kosten kommen werden. Alles in allem verspricht dieser Abend also wieder äußerst kurzweilig zu werden. Durch das Programm wird Nikolai Metzger führen. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 17. Februar, in der Volksbank Vorbach Tauber in Laudenbach. pm

