„Musica Sacra“ zum 60. Geburtstag

Laudenbach.Pfarrer Burkhard Keck hat der Kirchengemeinde, engen Freunden, Bekannten und sich ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zu seinem 60. gemacht in der Bergkirche gemacht: Ein Konzert mit Geigerin Franziska König spielte ein Konzert mit „Musica Sacra“ (Kirchenmusik).

König darf zu den absoluten Spitzenvirtuosen der Zeit gezählt werden und spielte auf einer Meistergeige des italienischen Geigenbauers Stefano Raggi. Vor und zwischen den einzelnen Werken gab Pfarrer Keck einen spannenden Einblick in seine Kindheit, Jugendzeit und in sein Studium der Theologie. Er zeigte auf, dass in seinem Leben die vielfältigen Assoziationen und unterschiedlichsten Facetten der Begriffe „Wort, Bild und Ton“ eine hohe Bedeutung hatten und noch heute prägend sind.

In seiner Einleitung für das erste Werk an diesem Abend mit „Chaconne aus der Solopartita Nr. 2 d-Moll BWV 1004“ von Johann Sebastian Bach beschrieb er das musikalische Stück, wo sich Himmel und Erde in einem erschließen und das für Geiger zu den anspruchsvollsten überhaupt zählt. Franziska König verstand es mit ihrer Violine und höchster Konzentration das mehrstimmige Spiel zum Ausdruck zu bringen.

Es war ein Stück, das Höchstleistung in allen Bereichen erforderte und ihr meisterliches Können, ihre Fingerfertigkeit und Einfühlsamkeit voll zum Ausdruck brachte. Beim zweiten Werk an diesem Abend ging Pfarrer Keck auf seine Studienzeit in Wien ein, wo er sich nicht nur dem Studium der Theologie und den Wissenschaften widmete, sondern auch viele Abende bei Besuchen in der Oper, im Volkstheater und ab und zu auch beim Heurigen verbrachte. „Wien, Wien, nur du allein“ so sei seine Zeit dort gewesen. Von dem Stück „Sonate Nr. 4 op. 27/4“des Komponisten Eugène Ysaye, gewidmet dem Geigespieler Fritz Kreisler, waren die Zuhörer ebenso begeistert. Höchst virtuos, ausdrucksintensiv und mit viel Gefühl interpretierte Franziska König dieses Werk.

Das dritte Werk an diesem Abend widmete Pfarrer Keck dem Thema Dank.

Danke sagte er allen, die ihn in all den Jahren von seiner Kindheit bis heute begleitet, unterstützt und ihm vertraut haben. All denjenigen, die sich in der Kirchengemeinde engagieren, denn Glauben sei mehr als nur ein Gefühl, so seine Worte. Mit dem Werk „Partita Nr. 3 E-Dur BWV 1006“ von Johann Sebastian Bach wurde ein weiteres Mal einem der größten Komponisten gedankt. Mit perfektem Spiel, schwungvoll und leicht, gefühlvoll und manchmal fast zärtlich meisterte König dieses Werk. Der lange Applaus des dankbaren Publikums war die Anerkennung. Mit dem Andante von Bach als Zugabe verabschiedete sie sich. pml

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019