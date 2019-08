Mühen der Großmütter

Weikersheim.Einen Blick zurück in die frühen 50er Jahre ermöglicht der Verein Tauberfränkische Volkskultur am Sonntag, 8. September in Weikersheim.

Der Waschtag – einst ungeliebt, anstrengend und doch notwendig – ist das Thema des Museumsfestes. Akteure des Vereins werden am Marktplatz einen typischen Waschtag im ländlichen Raum abbilden und aufzeigen, welche Mühe die Großmüttergeneration aufwenden musste, um die häusliche Wäschepflege zu bewerkstelligen. Die praktischen Vorführungen vom Einweichen der Wäsche bis zum Trocknen und Bleichen werden durch ein ansprechendes Begleitprogramm ergänzt: so ist ein Flohmarkt ebenso zu finden wie Gesangsbeiträge und ein Kinderprojekt.

Dazu werden zwei Führungen im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“ angeboten, welche den „Kornkasten“ am Marktplatz mit seiner Original Dachkonstruktion aus dem 16. Jahrhundert zum Gegenstand machen. tvk/fe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019