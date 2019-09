Modellhafte Einrichtung fast fertig

weikersheim.Der im Frühjahr 2018 begonnene Neubau an der Hauptstraße gegenüber der Firma Laukhuff steht kurz vor der Vollendung. Die Evangelische Heimstiftung ist Bauherr und Träger von Wohnen-Plus. Bürgermeister Klaus Kornberger nahm jetzt gemeinsam mit Regionaldirektorin Swantje Popp und Hausdirektorin Barbara Proß den Baufortschritt in Augenschein.

„Für die Stadt Weikersheim und seine Menschen ist diese neue, zukunftsfähige und modellhafte Einrichtung existenziell. Die pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen erhalten hier eine echte Alternative und Ergänzung zur bestehenden Versorgung“, so der Bürgermeister. Für Swantje Popp steht fest, dass „mit Barbara Proß eine erfahrene Leiterin dieser Residenz zur Verfügung steht, die mit viel Empathie die Bewohner im Alltag begleiten wird.“

Nach dem Rundgang in der weit fortgeschrittenen Baustelle stellte Kornberger den Nutzen der bedarfsgerechten und quartiersnahen Begegnungsmöglichkeit sowie das Angebot an haushaltsnahen Dienstleistungen für ältere Menschen in den Vordergrund. „Die Lage ist sehr zentral, Einkaufsmöglichkeiten und das Ärztehaus sind in unmittelbarer Nachbarschaft. Darüber hinaus werde die Stadt Weikersheim eine Kindertagesstätte einrichten. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019